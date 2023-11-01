"الذيابي": المعمول به في نظام التقاعد هو التاريخ الهجري

ونبّه مختتمًا: "يمكن أن نتوقف عند الجزء الثالث من القرار، وهو استثناء ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري، لكن لو عُدّل نظام الموارد البشرية ونظام التقاعد وغيرها، وقالوا إن السنة ١٢ شهرًا ميلاديًّا، فهنا انتفى الجزء الثالث من القرار؛ لأنه خيار مسموح للجهات الحكومية، لكن في الوقت الحالي المعمول به هو الهجري، ويمكن مستقبلاً إبرام بعض الجهات عقودها الوظيفية، وأن تذكر أن حقوق الموظف بالميلادي؛ فهذا متاح لهم".