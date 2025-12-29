HUAWEI FreeClip 2: سماعات أذن مفتوحة بتجربة مختلفة

مرّت سنتان منذ إطلاق HUAWEI FreeClip الأصلية، أول سماعات أذن مفتوحة من هواوي التي أحدثت ضجة كبيرة في السوق. لقد أثبتت شعبيتها الهائلة أن العالم كان مستعدًا لنوع جديد من تجربة الاستماع. تتصدّى HUAWEI FreeClip 2 للتحديات الصعبة في فيزياء الصوت المفتوح مباشرة، حيث تجمع بين محرك مزدوج الحجاب الحاجز القوي والصوت الحسابي. وتقدّم عمقًا ووضوحًا في الصوت كان يُعتقد سابقًا أنه مستحيل مع تصميم السماعات المفتوحة.
حل القيود الصوتية في سماعات الأذن المفتوحة بمفرده كان كافيًا لجعل HUAWEI FreeClip 2 اختيارنا لأفضل سماعات أذن مفتوحة. لكن الأمر يتجاوز ذلك بكثير.
تزن سماعات HUAWEI FreeClip 2 للأذن 5.1 جرام فقط لكل سماعة، أي أقل بنسبة 9% مقارنة بالجيل السابق. هذا التصميم الخفيف يضمن تجربة مريحة وسلسة، مثالية للمكالمات الطويلة، والتمارين الرياضية، والتنقلات، مما يسمح بارتدائها طوال اليوم دون شعور بالتعب. حجم الجزء الملامس للأذن أصغر بنسبة 11% من الطراز السابق، ومع ذلك يوفر التصميم ثباتًا محكمًا يمنع سقوط السماعات حتى أثناء النشاط المكثف.
مصنوع من سيليكون سائل جديد مناسب للبشرة وسبائك ذاكرة الشكل، يتميز تصميم C-bridge بأنه أكثر ليونة بنسبة 25% ومرونة أكبر بكثير من الإصدار السابق. ومع سطحه الملمس الناعم، يضمن ارتداءًا مريحًا وخاليًا من التهيّج حتى بعد استخدام طويل.
تم ترقية النظام الصوتي بشكل كبير، ويتميز بمحرك مزدوج الحجاب الحاجز ونظام إلغاء الضوضاء للمكالمات متعدد الميكروفونات. هذا التركيب لا يقدّم صوتًا قويًا فحسب، بل يزيد أيضًا من كفاءة استغلال المساحة. لهذا السبب، وعلى الرغم من حجمها الصغير، تستطيع هذه السماعات تقديم أداء صوتي ممتاز.
يتطلب التصميم المفتوح للسماعات قوة حوسبة عالية للحفاظ على جودة الصوت ووضوح المكالمات. توفر HUAWEI FreeClip 2 قوة معالجة تفوق الجيل السابق بعشر مرات، لتكون أول سماعات هواوي مزوّدة بمعالج ذكاء اصطناعي (NPU) لتجربة استماع متكيفة حقًا. ويشمل المحرك الجديد مزدوج الحجاب الحاجز محركًا ديناميكيًا واحدًا بحجابين، مما يضاعف فعليًا إخراج الصوت ضمن مساحة صغيرة، ويوفر تعزيزًا كبيرًا في مستوى الصوت واستجابة الباس.
علاوة على ذلك، تقوم السماعات بالكشف الديناميكي عن الضوضاء المحيطة وضبط مستوى الصوت والصوتيات في الوقت الفعلي. إذا كان المحيط صاخبًا جدًا، يستخدم النظام تعزيز الصوت التكيفي لرفع الترددات البشرية بشكل خاص، مما يضمن ألا تفوت أي كلمة من البودكاست أو الكتب الصوتية. وعند العودة إلى بيئة هادئة، تعود السماعات تلقائيًا إلى مستوى صوت مريح.
لضمان جودة المكالمات في البيئات المزدحمة، تستخدم HUAWEI FreeClip 2 نظامًا مكوّنًا من ثلاثة ميكروفونات مع خوارزميات إلغاء الضوضاء متعددة القنوات تعتمد على الشبكات العصبية العميقة (DNN). يقوم هذا النظام بتحديد الضوضاء المحيطة وتصفيتها بذكاء. وبفضل معالج الذكاء الاصطناعي (NPU)، تقوم السماعات تلقائيًا بتحسين وضوح الصوت، مما يضمن بقاء محادثاتك واضحة ونقية مهما كانت البيئة المحيطة.
مع علبة الشحن، توفر HUAWEI FreeClip 2 عمر بطارية إجمالي يصل إلى 38 ساعة، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بالموسيقى طوال أسبوع كامل من التنقل بشحنة واحدة. أما السماعات بمفردها فتدوم لمدة 9 ساعات—وهو ما يكفي ليوم عمل كامل من المكالمات المتواصلة. ولأولئك الذين في عجلة من أمرهم، تكفي 10 دقائق من الشحن السريع في العلبة لتوفير ما يصل إلى 3 ساعات من التشغيل. ولزيادة الراحة، تدعم السماعات الشحن اللاسلكي ومتوافقة مع شواحن الساعات.
حاصلة على تصنيف IP57، تتحمل السماعات العرق والماء. يمكنها الصمود بسهولة أثناء التمارين المكثفة أو حتى في المطر الغزير.
تدعم السماعات الاتصال المزدوج والتحويل التلقائي السلس بين أنظمة iOS وAndroid وWindows. وعند الاتصال بأجهزة EMUI، يمكنك حتى تبديل الصوت بين أكثر من جهازين. بالإضافة إلى ذلك، عند الاتصال بالكمبيوتر، تتيح السماعات الرد على مكالمة واردة دون فصل الاتصال أو مقاطعة إعدادات المؤتمر لديك.
باختصار، إنها سماعات موثوقة بما يكفي لاستخدامها في الصالة الرياضية والعمل والتنقل اليومي.
تتوفر سماعة HUAWEI FreeClip 2 للحجز المسبق في المملكة العربية السعودية ابتداء من سعر 699 ريال لدى متجر هواوي الالكتروني وعدد من متاجر التجزئة المعتمدة.