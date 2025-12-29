HUAWEI FreeClip 2: سماعات أذن مفتوحة بتجربة مختلفة

مرّت سنتان منذ إطلاق HUAWEI FreeClip الأصلية، أول سماعات أذن مفتوحة من هواوي التي أحدثت ضجة كبيرة في السوق. لقد أثبتت شعبيتها الهائلة أن العالم كان مستعدًا لنوع جديد من تجربة الاستماع. تتصدّى HUAWEI FreeClip 2 للتحديات الصعبة في فيزياء الصوت المفتوح مباشرة، حيث تجمع بين محرك مزدوج الحجاب الحاجز القوي والصوت الحسابي. وتقدّم عمقًا ووضوحًا في الصوت كان يُعتقد سابقًا أنه مستحيل مع تصميم السماعات المفتوحة.