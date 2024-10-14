"تداول" توافق على انتقال أسهم "برغرايززر" إلى السوق الرئيسية

وقال محمد القعود، الرئيس التنفيذي للشركة، أن "سوق مطاعم الوجبات السريعة في المملكة كبير ومستمر في النمو مدعوما بسلوكيات المستهلك والفئة الديموغرافية المستهدفة، وأيضاً رؤية 2030 التي ساهمت في زيادة الأنشطة السياحية والترفيهية وجميعها محفزات تدعم فرص النمو. كذلك، برغرايززر شركة سعودية لديها تطلعات نمو طموحة وتتنافس مع شركات محلية و عالمية بفضل تموضعها وعروض البيع القوية لديها والتي ما تزال تثبت فعاليتها بعد 15 عامًا من انطلاق الشركة"، وتابع "سوف يحفزنا الانتقال إلى السوق الرئيسية على توسيع عروضنا الفريدة من خلال الابتكار بناءً على وضعنا القوي الجديد، والعمل على نشر علامتنا التجارية في الأسواق الخارجية أيضًا."