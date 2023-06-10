مستشار صحة نفسية: أقسام السعادة المستحدثة في بيئة العمل محفزة للموظفين

أكد مستشار الصحة النفسية في بيئة العمل الدكتور محمد الزهراني، أن ما يسمى بإدارة السعادة أو أقسام السعادة في المنشآت الحكومية والخاصة من العوامل المستحدثة والمحفزة في بيئة العمل.
وأشار إلى أن حب العمل والإخلاص في العمل هي تاج صحة الموظف النفسية، فكلما كان الموظف محبًا للأدوار والمهام التي يقوم بها في عمله كانت إنتاجيته أفضل، وتنعكس على صحته النفسية.
جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان الاحتراق الوظيفي نظمها قسم التطوع في فرع وزارة الشؤون الإسلامية واستضافتها غرفة الشرقية أمس الأول.
واستعرض "الزهراني" عددًا من المحاور الهامة في الصحة النفسية بلغة تفاعلية من خلال استبانات يقيس فيها الحضور تقييمهم النهائي في كل مرحلة من مراحل حياتهم الوظيفية.
وأشار "الزهراني" إلى أن الدراسات تؤكد بأن إنتاجية الموظفين في العالم العربي لا تتجاوز 20% من عدد الموظفين في المنشأة.
حضر اللقاء مدير إدارة المساجد في الشرقية زياد الهديب وعدد من مدراء الاقسام بفرع الوزارة وقرابة 40 موظفًا.
يشار إلى أن قسم التطوع في فرع الوزارة يعمل على حزمة برامجية وخطة عمل ضمن استراتيجية تفعيل وحدة التطوع، والتي تقدم حوافز للمتطوعين من خلال تعميد ساعاتهم التطوعية وإصدار شهادات التقدير.