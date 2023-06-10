مستشار صحة نفسية: أقسام السعادة المستحدثة في بيئة العمل محفزة للموظفين

وأشار إلى أن حب العمل والإخلاص في العمل هي تاج صحة الموظف النفسية، فكلما كان الموظف محبًا للأدوار والمهام التي يقوم بها في عمله كانت إنتاجيته أفضل، وتنعكس على صحته النفسية.