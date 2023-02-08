نواميس الكون.. "ابن لعبون": فوائد الزلازل والبراكين للبشرية أكثر من ضررها.. هذه بعض منها

قال البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون: إن الزلازل والبراكين نواميس لا تحدث إلا بأمر الله ومشيئته، مبينًا أن لها فوائد عظيمة، بالرغم من التدمير والرعب والهلاك الذي تُحْدِثه.