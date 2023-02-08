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نواميس الكون.. "ابن لعبون": فوائد الزلازل والبراكين للبشرية أكثر من ضررها.. هذه بعض منها

أكد ضرورة وأهمية وضع أُطر وأسس لعمليات بناء المساكن والمرافق لكي تمتص الزلازل
البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون
البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون
محمد المواسي

قال البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون: إن الزلازل والبراكين نواميس لا تحدث إلا بأمر الله ومشيئته، مبينًا أن لها فوائد عظيمة، بالرغم من التدمير والرعب والهلاك الذي تُحْدِثه.

وقال "ابن لعبون": إن من فوائدها توازن القشرة الأرضية، وخروج صخور ومعادن جديدة وانبعاث غازات، وإن أهم فائدة لها هو ما يحدث من تنفيس للأرض عند حدوث الزلازل والبراكين، فلولاها بعد أمر الله لانفجرت الأرض.

وأكد البروفيسور خلال حلقة "يا هلا" على "روتانا خليجية" وجوب وضع أُطر وأسس لعمليات بناء المساكن والمرافق؛ لكي تمتص الزلازل، كما في بعض الدول، كما أشار إلى أهمية إخلاء بؤر الزلازل والبراكين من السكان.

الزلازل
البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون
البراكين

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