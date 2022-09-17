"الفخار" في المدينة المنوّرة.. صناعة تقليدية تتوارثها الأجيال وذكرى من الأرض الطيبة

وفي جولة على أحد معامل صناعة الفخار في المنطقة، التي تعمل بالطريقة التقليدية القديمة من خلال تجهيز الحرفي عجينة الطين بشكلٍ يدوي مع إضافة بعض المواد الطبيعية التي تساعد على تماسكها، ثم يوضع الطين على شكل قوالب وأحجام متنوعة، ليخرج بشكلٍ فني واحترافي، بعد ذلك يجفّف في الشمس والهواء، وينقل إلى الفرن بدرجة حرارة معينة ليكتسب الصلابة والقوة ويكون جاهزاً للبيع.