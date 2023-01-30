"الشغدلي" لـ"سبق": "ينبع" في مقدمة الوجهات السياحية الواعدة

وعن أبرز عوامل الجذب السياحي بمحافظة ينبع قال "الشغدلي" إن هناك العديد من العناصر التي تجذب السياح والزائرين والمصطافين ومحبي رياضة الغوص، من أبرزها السواحل الممتدة مكتملة التجهيزات والمرافق والمعالم الطبيعية الخلابة، والكورنيش الشمالي الممتد على مسافة 35 كيلومترًا، الذي يتميز بصفاء ونقاء مياهه، ورماله البيضاء، والتجهيزات المتطورة التي أوجدتها الدولة لخدمة المتنزهين والمصطافين، ومناطق الغوص المليئة بأجمل تكوينات الشعاب المرجانية، والتراث الشعبي والفني الغني، والمنطقة التاريخية المحيطة بالمرفأ، المصنفة من قِبل وزارة السياحة، التي تنبض بالحياة ليلاً، وتنتشر فيها العديد من المعالم السياحية، كذلك الواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية، التي تعد أطول واجهة بحرية في الشرق الأوسط، وإحدى أجمل الواجهات البحرية؛ لاحتوائها على حدائق ومناطق مخصصة للسباحة لجميع الأعمار، إضافة إلى العديد من المقاهي والمطاعم على امتداد 11 كم، وتشكل نقطة جذب للآلاف من الزوار والمتنزهين على مدار العام، مع وجود مركز الفروسية الذي تقام فيه السباقات الدولية في رياضة ركوب الخيل، ويضم مساحة لاستقبال الزائرين الراغبين في التعرف على مرافق المكان، إلى جانب إتاحة ممارسة هواية ركوب الخيل، إضافة إلى استقبال السفن السياحية (كروز السعودية) أسبوعيًّا بميناء ينبع المواجه للمنطقة التاريخية، التي يتمتع ركابها بزيارة معالم المحافظة والمنطقة التاريخية.