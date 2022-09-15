"فلكية جدة": "نبتون" يصل إلى حالة التقابل غدًا وسيكون في بأقرب نقطة للأرض

وأضاف أبو زاهرة: من المعروف عادة عندما تكون كواكب مثل (المريخ، المشتري) في التقابل مع الشمس، تكون في قمة بريقها ولمعانها؛ ولكن هذا لا ينطبق على كوكب نبتون؛ فحتى مع وصول نبتون إلى حالة التقابل؛ فإنه بسبب المسافة الشاسعة جدًّا التي تفصلنا عنه يبقى خافتًا جدًّا؛ فهو الكوكب الوحيد في نظامنا الشمسي الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة مطلقًا، فنبتون أخفتُ خمس مرات من أي نجم خافت يشاهد في سماء حالكة الظلمة، لكن يمكن رؤيته من خلال المنظار الثنائي ومن التلسكوبات القوية سيظهر كنقطة زرقاء.