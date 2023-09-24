كأس الملك: الشباب يعبر لدور الـ16 عبر بوابة الباطن

وفي الشوط الثاني حاول الشباب من خلال الثلاثي (جونيور وهتان باهبري وكراسكو" تعزيز النتيجة لفريقهم، لكن دفاع الباطن كان متماسكًا، وأوصلهم للشوطَيْن الإضافيَّيْن.

وفي الشوط الإضافي الثاني، وتحديدًا في الدقيقة الـ118، ومن كرة ثابتة أحرز "كراسكو" الهدف الثاني للشباب، الذي كان كافيًا لنقلهم للدور التالي.