كأس الملك: الشباب يعبر لدور الـ16 عبر بوابة الباطن

حجز فريق الشباب الأول لكرة القدم مقعدًا في ثُمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك بعد انتصاره على ضيفه الباطن 2/ 1، خلال اللقاء الذي جمعهما لحساب دور الـ32 من المسابقة مساء اليوم الأحد على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، بقيادة الحكم محمد أبو شقارة.
وكان أبيض العاصمة البادئ بالتسجيل في الدقيقة الـ18 من زمن الشوط الأول؛ إذ استثمر "كراسكو" عرضية مثالية من فهد المولد، وسدد كرة قوية من داخل الصندوق البطناوي، استقرت داخل شباك الحارس "عبد العالي امحمدي". فيما عدّل النتيجة للباطن "اليمان" في الدقيقة الـ37، من خلال تسديدة أرضية زاحفة، خدعت الدفاع والحارس الكوري "كيم".
وفي الشوط الثاني حاول الشباب من خلال الثلاثي (جونيور وهتان باهبري وكراسكو" تعزيز النتيجة لفريقهم، لكن دفاع الباطن كان متماسكًا، وأوصلهم للشوطَيْن الإضافيَّيْن.
وفي الشوط الإضافي الثاني، وتحديدًا في الدقيقة الـ118، ومن كرة ثابتة أحرز "كراسكو" الهدف الثاني للشباب، الذي كان كافيًا لنقلهم للدور التالي.