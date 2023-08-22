"المسند": مِنَح جامعية ودبلوم مع راتب شهري لـ331 طالبًا ببر الشرقية

أعلنت جمعية البر بالمنطقة الشرقية، عن فتح باب الترشح للطلاب والطالبات السعوديين لـ331 منحة جامعية ودبلومًا في تخصصات مختلفة.
وأكد المتحدث الرسمي للجمعية فيصل بن مقبل المسند لـ"سبق" أن جميع المنح التعليمية المُقَدمة لشباب وفتيات الوطن، هي مِنَح تعليمية وتدريبية تبدأ بالتوظيف؛ حيث يتم صرف راتب شهري للطالب المتقدم للمنحة بمجرد قبوله في المنحة بالتعاون مع رجال الأعمال والداعمين لهذه المنح.
وأوضح المسند أن جمعية البر بالمنطقة الشرقية قامت بالتعاون والشراكة مع عدة جهات وجامعات تعليمية، من أجل توفير المقاعد العلمية للطلاب، وقامت بالتنسيق مع رجال الأعمال والداعمين لسداد رسوم هذه المنح، وتوفير فرص وظيفية للطلاب في التخصصات العلمية المختلفة، لتكون المنح التعليمية المقدمة للطلاب مِنَحًا تبدأ بالتوظيف، ويتم صرف راتب شهري للطالب؛ حيث يوقع رجل الأعمال والشركات عقدًا وظيفيًّا مع الطالب الذي تم قبوله بالمنحة لتستفيد جهة العمل من التخصص العلمي الذي يدرسه الطالب في المنحة عقب تخرجه.
وأكد "المسند" أن هذه الشراكة التي تتبناها جمعية البر بالمنطقة الشرقية مع شركات القطاع الخاص والجامعات والأكاديميات التعليمية، تأتي ضمن خطة الجمعية الاستراتيجية التنموية التي تهدف إلى تحقيق التنمية للأسر المستفيدة وفقًا لتوجهات رؤية المملكة التنموية 2030.
وعن شروط القبول بالمنح قال المسند إن المِنَح مُقَدّمة لمستفيدي جمعية البر بالمنطقة الشرقية وفروعها وللمستفيدين من الجمعيات الشريكة الأخرى بالمنطقة الشرقية؛ مضيفًا أن هذه المنح مقدمة للسعوديين فقط داخل نطاق المنطقة الشرقية.
وذكر أن التخصصات الجامعية تشمل كلية دراسات الحاسب الآلي وعلوم الحاسب والشبكات وتطوير الويب والشبكات والحوسبة وإدارة الأعمال وكلية دراسات إدارة الأعمال والمحاسبة وعلوم التسويق والنظم، إضافة إلى كلية الدراسات اللغوية لدراسة اللغة الإنجليزية وآدابها.. ومدة الدراسة بهذه التخصصات 4 سنوات جامعية.
وأضاف "المسند" أن تخصصات الدبلوم تشمل عدة تخصصات فنية منها: الحفر والتنقيب عن الآبار وخدمات الآبار ومدة الدراسة بهذه التخصصات ثلاث سنوات، ومنها تخصصات اللحام والميكانيكا والكهرباء والسلامة المدنية ومدة الدراسة بها سنتان، ومنها تخصصات تشغيل النفط والغاز وتشغيل الأنظمة الكهربائية وفنيي اللحام والتكييف والاتصالات ومشغلي الكيميائيات ومدة الدراسة بهذه التخصصات سنتان، وتخصصات إدارة الأعمال وسلاسل التوريد وإدارة تقنية التدفئة والتبريد إضافة لتخصصات تشغيل الشبكات ومراقبة النظام والحماية والطاقة المتجددة وتقنية الكهرباء ومدة الدراسة بهذه التخصصات ثلاث سنوات، وتخصصات السياحة والسفر والضيافة وإدارة المرافق وفنون الطهي والخدمات اللوجستية ومدة الدراسة بهذه التخصصات سنتان.
وشكر "المسند" الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة الجمعية ونائبه، على ما يقدمانه من دعم ورعاية لبرامج ومشاريع الجمعية، أسهم في تحقيق الجمعية للعديد من الإنجازات التنموية المقدمة للأسر المستفيدة في كل المجالات التعليمية والإسكانية؛ لتحقيق تملّك الأسر، إضافة لمنح الأسر قروضًا تنموية لبدء مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل والتدريب على سوق العمل.