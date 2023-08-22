"المسند": مِنَح جامعية ودبلوم مع راتب شهري لـ331 طالبًا ببر الشرقية

وأوضح المسند أن جمعية البر بالمنطقة الشرقية قامت بالتعاون والشراكة مع عدة جهات وجامعات تعليمية، من أجل توفير المقاعد العلمية للطلاب، وقامت بالتنسيق مع رجال الأعمال والداعمين لسداد رسوم هذه المنح، وتوفير فرص وظيفية للطلاب في التخصصات العلمية المختلفة، لتكون المنح التعليمية المقدمة للطلاب مِنَحًا تبدأ بالتوظيف، ويتم صرف راتب شهري للطالب؛ حيث يوقع رجل الأعمال والشركات عقدًا وظيفيًّا مع الطالب الذي تم قبوله بالمنحة لتستفيد جهة العمل من التخصص العلمي الذي يدرسه الطالب في المنحة عقب تخرجه.