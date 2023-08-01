صورة بألف معنى.. مواطن يفترش الأرض تحت أشعة الشمس رغبة في التعلُّم

في مشهدٍ يترجم مقولة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود، التي قال فيها، يحفظه الله،: "لدينا شعبٌ في همّته العالية يشبه جبل طويق"، جلس هذا المواطن أمام باب المدرسة، وقد حضر مبكراً قبل الموعد بأكثر من ساعة، وجلس على الأرض أمام البوابة منتظراً موعد بداية دراسته عند الرابعة مساءً رغم حرارة الطقس خلال هذا الوقت الذي تقارب فيه الحرارة 45 درجة.
وكان الدارس قد التحق بمراكز الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية التي أطلقتها وزارة التعليم، متسلحاً بالعزيمة ومستمداً القوة من دعم القيادة للتعليم والتعلم مهما بلغ العمر؛ حيث تحمل الصورة ألف معنى.
هذه الصورة المعبّرة التي تمّ التقاطُها، أمس الإثنين، في مدرسة مركز العمود التابع لمحافظة ضبا في منطقة تبوك، تؤكّد أن طلب العلم هدفٌ نبيلٌ تتذلل الصعاب من أجله، وتؤكّد نجاح رؤية المملكة 2030 التي من أهدافها نشر التعليم في كل مكان، ومحو الأمية بشكلٍ نهائي في المملكة.