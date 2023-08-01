صورة بألف معنى.. مواطن يفترش الأرض تحت أشعة الشمس رغبة في التعلُّم

في مشهدٍ يترجم مقولة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود، التي قال فيها، يحفظه الله،: "لدينا شعبٌ في همّته العالية يشبه جبل طويق"، جلس هذا المواطن أمام باب المدرسة، وقد حضر مبكراً قبل الموعد بأكثر من ساعة، وجلس على الأرض أمام البوابة منتظراً موعد بداية دراسته عند الرابعة مساءً رغم حرارة الطقس خلال هذا الوقت الذي تقارب فيه الحرارة 45 درجة.