"الإعلام" تعلن عن النسخة الخامسة من جائزة التميُّز الإعلامي 2024

أعلنت وزارة الإعلام اليوم عن النسخة الخامسة من جائزة التميُّز الإعلامي 2024، التي تحتفي بالأعمال الإعلامية الإبداعية المتميّزة، المقدمة في مختلف المناسبات الوطنية والموضوعات والمجالات، بالشراكة مع برنامج "تنمية القدرات البشرية" أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
وتُكرِّم الجائزة المؤسسات والشخصيات ذات البصمة البارزة إعلاميًّا في مختلف المجالات، وذات الجهود النوعية المشهودة في مجالات الإعلام.
ويبدأ استقبال المشاركات من جميع المؤسسات والأفراد خلال الفترة من 14 أكتوبر حتى 28 نوفمبر 2024.
ودعت أمانة الجائزة جميع المبدعين إلى المشاركة في الجائزة عبر المنصة الإلكترونية ، حيث تستقبل مشاركات المؤسسات والأفراد.
وتضم النسخة الخامسة من جائزة التميُّز الإعلامي 10 مسارات هي: الصورة الفوتوغرافية، المقال الصحفي، الحوار الصحفي، الفيديو الإبداعي، المنتج التلفزيوني، الأغنية الوطنية، الإذاعة، البودكاست، التغطية الرقمية لموسم حج 1445، وأفضل حساب مؤثر.
كما ترتكز الجائزة هذا العام على تعزيز قيمتي الانتماء الوطني، والإيجابية والمرونة.
وتهدف الجائزة إلى تحفيز الإبداع الإعلامي لدى مختلف المؤسسات والأفراد، وتشجيعهم على المشاركة بأعمال إعلامية وطنية، وتقوية الحس الإبداعي لدى المواطنين والمقيمين، وإذكاء روح التنافس بين المبدعين، إلى جانب تدعيم المنتجات الإعلامية الوطنية، وتكريم المؤسسات والشخصيات المختلفة.
وقد شهدت جائزة التميُّز الإعلامي استقبال أكثر من 2500 مشاركة في مختلف مساراتها العام الماضي، إضافة إلى تكريم عدد من المؤسسات والشخصيات المتميزة في مسار التكريم الخاص.