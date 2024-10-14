"الإعلام" تعلن عن النسخة الخامسة من جائزة التميُّز الإعلامي 2024

وتضم النسخة الخامسة من جائزة التميُّز الإعلامي 10 مسارات هي: الصورة الفوتوغرافية، المقال الصحفي، الحوار الصحفي، الفيديو الإبداعي، المنتج التلفزيوني، الأغنية الوطنية، الإذاعة، البودكاست، التغطية الرقمية لموسم حج 1445، وأفضل حساب مؤثر.