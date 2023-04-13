بلاغة "الجناس" في القرآن.. بين الجمالية والتأثير.. هنا قبسات ووقفات

وواصل حديثه عن النوع الثاني، بقوله: الجناس المعنوي: وهو إما جناس إضمار، أو جناس إشارة؛ وجناس الإضمار هو: "أن يأتي بلفظ له معنى قريب ومعنى بعيد ويريد البعيد"، وجناس الإشارة هو: "ما ذكر فيه أحد اللفظين وأشير للآخر بما يدلّ عليه"، ومن شواهده قوله تعالى: "ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ * صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ"؛ حيث وقع الجناس المعنوي بين هاتين الآيتين "فالطريق المستقيم هو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وهو ليس بطريق المغضوب عليهم، وليس بطريق الضالين، وقد أفاد الجناس التوضيح والتوكيد".