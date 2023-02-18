مراكز بيع الجوالات بجدة يقودها وافدون.. ومَخاوف من سرقة معلومات المتعاملين

ففي شارع فلسطين عند تقاطعه مع طريق المدينة حيث تتجمع مراكز الاتصالات، لا تكاد ترى سعوديًّا يعمل، وما إن تدخل هذه المحلات حتى ترى العمالة الوافدة من شتى أنواع الجنسيات تبطش بك من كل مكان؛ بحثًا عن جوال لإصلاحه أو بيعه أو برمجته، ويتابعك عدد منهم وكأنك في منطقة معزولة؛ في الوقت الذي تغيب فيه أجهزة الرقابة عن السعودة وملاحقة المخالفين عن أنظمة العمل.