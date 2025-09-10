مركز الحياة الفطرية يطلق المرحلة الثانية من برنامج مراقبة التنوع الأحيائي للشعاب المرجانية في البحر الأحمر

وتركز هذه المرحلة على تقييم ومراقبة حالة وصحة التنوع الأحيائي المرتبط ببيئة الشعاب المرجانية، إلى جانب رصد التغيرات الناجمة عن العوامل الفيزيائية والكيميائية مثل درجة الحرارة والملوحة وتراكيز الكلوروفيل، وتعتمد الخطة على أحدث التقنيات العلمية مثل الاستشعار عن بُعد، كما يتم مسح وتوثيق وتقييم آثار الأنشطة البشرية مثل مخلفات الصيد وشباك الصيد المهملة، وتوفير بيانات متكاملة تدعم اتخاذ القرار في تحديد المواقع ذات الأولوية لبرامج إعادة التأهيل.