"العصيمي": مركز رصد الحوادث المرورية في الرياض له دور كبير

وأضاف: نعمل على تحسين المؤشرات المرورية على المستوى الوطنية بما يسهم في تقدم وازدهار المملكة، ويمكن للمجلس تحسين الناتج الاقتصادي من خلال المساهمة في تقليل الحوادث المرورية وما يترتب عليها من وفيات وإصابات وكذلك تكاليف العلاج وغيرها من التداعيات، وبالتالي فإن المركز يسهم بشكل كبير في تخفيف كل هذه الآثار، مما يعود بتوفير مبالغ كبيرة لإعادة استثمارها في مشاريع تنموية.