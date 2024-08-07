"العصيمي": مركز رصد الحوادث المرورية في الرياض له دور كبير

أكد وكيل أمانة الرياض المساعد لمشاريع البنية التحتية د. فيصل العصيمي أن مركز رصد الحوادث المرورية في الرياض يلعب دورًا أساسيًا في تحسين السلامة المرورية وتقليل الحوادث ونواتجها المستنزفة للناتج الوطني.
وقال "العصيمي": هناك دقة عالية وتوافق مع التجارب العالمية ويتم تحديد النقاط التي تكثر فيها الحوادث المرورية لمعالجة ذلك، إضافة إلى غرف التحكم المحتوية على المؤشرات الإحصائية لدعم صناعة القرار وتحسين البنية التحتية المرورية.
وأضاف: نعمل على تحسين المؤشرات المرورية على المستوى الوطنية بما يسهم في تقدم وازدهار المملكة، ويمكن للمجلس تحسين الناتج الاقتصادي من خلال المساهمة في تقليل الحوادث المرورية وما يترتب عليها من وفيات وإصابات وكذلك تكاليف العلاج وغيرها من التداعيات، وبالتالي فإن المركز يسهم بشكل كبير في تخفيف كل هذه الآثار، مما يعود بتوفير مبالغ كبيرة لإعادة استثمارها في مشاريع تنموية.