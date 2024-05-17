"هيئة الاتصالات" تعقد جلسة عن دور الابتكارات الرقمية في التنمية المستدامة

عقدت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية جلسة حوارية ضمن فعاليات "CST Talk" لمناقشة الابتكارات الرقمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات "WTISD"، الذي يعقد هذا العام تحت عنوان "الابتكار الرقمي من أجل التنمية المستدامة"، بمشاركة نخبة من المختصين في مجال الاستدامة من مختلف القطاعات بالمملكة.