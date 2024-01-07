وزارة الصناعة: نفذنا 1574 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال ديسمبر الماضي

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أنّ الزيارات الميدانية المُنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 641 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و447 في المنطقة الشرقية، و265 زيارة في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 63 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و44 زيارة في منطقة القصيم، و37 زيارة على مصانع منطقة عسير، فيما نفذت 22 زيارة في منطقة تبوك، بالإضافة إلى 21 في منطقة حائل و12 زيارة على مصانع منطقة الجوف، كما شملت 8 زيارات على كل من منطقتي جازان ونجران 4، و5 زيارات على المصانع في منطقة الباحة، وزيارتين على مصانع منطقة الحدود الشمالية.