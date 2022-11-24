أمير الشرقية يشيد باعتماد القيادة التوجُّهَ التنموي لجزيرة دارين وتاروت

عبر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، عقب الإعلان عن اعتماد التوجه التنموي والمبادرات المستقبلية لتطوير جزيرة دارين وتاروت، وإنشاء مؤسسة غير هادفة للربح تحت مسمى "مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت".
وقال أمير المنطقة الشرقية: إن اعتماد التوجه التنموي للجزيرة كثالث مشروع من المشروعات التطويرية في المنطقة بعد إنشاء هيئة تطوير المنطقة وهيئة تطوير الأحساء؛ يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، بتطوير مدن ومحافظات المنطقة الشرقية كافة، والارتقاء بها اقتصاديًّا وثقافيًّا وعمرانيًّا؛ تحقيقًا لرؤية 2030، وفي الوقت ذاته يؤكد حرصه على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
وأضاف: أن التوجه التنموي للجزيرة سيتناسب مع تاريخها العريق وإمكانياتها الطبيعية، وموقعها الجذاب وقربها من دول الخليج العربي، عن طريق وضع خطط وبرامج ومبادرات نوعية لاستحداث خدمات وأنشطة اقتصادية وسياحية، تظهر الوجه الحضاري للجزيرة والمنطقة.
وتابع: مثل ترميم قصر ومطار دارین كوجهات سياحية تراثية، وإنشاء واجهة بحرية بمساحة 150 ألف متر مربع، بالإضافة للمنتجعات والفنادق الشاطئية، وتشييد أكبر غابة مانجروف في المنطقة، وتطوير عدد من الحدائق العامة والمسارات الرياضية والمسطحات الخضراء، إلى جانب عمل المؤسسة في جذب الاستثمارات وضخّها في صورة مشروعات تنموية.
ولفت الأمير سعود بن نايف إلى أن إنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت هو امتداد للاهتمام الكبير الذي تناله المنطقة الشرقية بجميع مدنها ومحافظاتها من القيادة الرشيدة.
وأشار إلى أن مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت تعمل على الاستفادة من إمكانات الجزيرة، خصوصًا في جانب الإرث الحضاري والعمق التاريخي الممتدّ لأكثر من خمسة آلاف عام، وهو ما يشهده أكثر من 11 موقعًا أثريًّا في الجزيرة، فضلًا عن الحضارة الإنسانية والعمرانية التي شهدتها عبر مر العصور.