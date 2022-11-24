أمير الشرقية يشيد باعتماد القيادة التوجُّهَ التنموي لجزيرة دارين وتاروت

وأشار إلى أن مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت تعمل على الاستفادة من إمكانات الجزيرة، خصوصًا في جانب الإرث الحضاري والعمق التاريخي الممتدّ لأكثر من خمسة آلاف عام، وهو ما يشهده أكثر من 11 موقعًا أثريًّا في الجزيرة، فضلًا عن الحضارة الإنسانية والعمرانية التي شهدتها عبر مر العصور.