بمشاركة ولي العهد.. بروكسل تستضيف القمة الخليجية الأوروبية.. وهذه أبرز ملفاتها

ومن المنتظر أن تتناول القمة عددًا من القضايا المهمة على الساحة الدولية، ومنها ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، وستناقش تعزيز أطر الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة وتبادل وجهات النظر حيالها، وفي مقدمتها ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية من انتهاكات خطيرة ومتواصلة من قِبَل قوات الاحتلال الإسرائيلية.