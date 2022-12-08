عنيزة.. تدخل جراحي ناجح لتحرير الحبل الشوكي من غضروف منفجر

يُذكر أن مستشفى الملك سعود بعنيزة، قام منذُ بداية هذا العام 2022م حتى شهر سبتمبر الماضي، بإجراء 3187 عمليةً جراحيةً، حيث بلغ عدد عمليات جراحة اليوم الواحد 1199 عمليةً، والجراحات الروتينية 1002 عملية، والجراحات الطارئة 986 عمليةً.