عنيزة.. تدخل جراحي ناجح لتحرير الحبل الشوكي من غضروف منفجر

نجح فريق طبي في تحرير حبل شوكي من غضروف منفجر لمريضة، باستخدام تقنية الميكروسكوب الجراحي.
وأوضح "تجمع القصيم الصحي" أن المريضة وصلت إلى قسم الطوارئ في مستشفى الملك سعود بعنيزة، وهي تعاني من آلام شديدة في العنق وعدم القدرة على تحريك الرقبة.
وبعد عمل الفحوصات السريرية والمخبرية، تبين وجود غضروف منفجر ضاغط بشدة على الحبل الشوكي على مستوى الفقرات العنقية الثالثة والرابعة، وقد تكللت العملية بالنجاح، وزالت الأعراض وتمت متابعة الحالة بالأقسام المتخصصة.
يُذكر أن مستشفى الملك سعود بعنيزة، قام منذُ بداية هذا العام 2022م حتى شهر سبتمبر الماضي، بإجراء 3187 عمليةً جراحيةً، حيث بلغ عدد عمليات جراحة اليوم الواحد 1199 عمليةً، والجراحات الروتينية 1002 عملية، والجراحات الطارئة 986 عمليةً.