فيديو.. "باص الحرفي" يواصل رحلاته بحفر الباطن حاملًا عبق الماضي وأصالة الحرف اليدوية

مع اقتراب حلول العام 2025 الذي أطلق عليه "عام الحرف اليدوية"؛ يواصل "باص الحرفي" رحلاته في حفر الباطن حاملًا معه عبق الماضي وأصالة الحرف اليدوية، لتعريف الأجيال الجديدة بالإرث التراثي الغني والموروث الأصيل.
وتسعى الجولة لرفع الوعي بالفنون التقليدية والتعريف بها وتمكين الحرفيين.
ويشهد الباص فعاليات متنوعة ومسيرة عروض أدائية وورش عمل إبداعية وفنون عمل مجتمعية، وعروضًا حية للحرفيين المحليين؛ لاستعراض مهاراتهم في فنون السدو والتطريز اليدوي والخوص.
ويهدف لتشجيع المشاركين والزوار على تعلم الفنون التقليدية والاستمتاع بتجربة الإبداع اليدوية عبر ورش العمل المقدمة.