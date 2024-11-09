فيديو.. "باص الحرفي" يواصل رحلاته بحفر الباطن حاملًا عبق الماضي وأصالة الحرف اليدوية

مع اقتراب حلول العام 2025 الذي أطلق عليه "عام الحرف اليدوية"؛ يواصل "باص الحرفي" رحلاته في حفر الباطن حاملًا معه عبق الماضي وأصالة الحرف اليدوية، لتعريف الأجيال الجديدة بالإرث التراثي الغني والموروث الأصيل.