رفحاء .. أهالي يطالبون بإنشاء مركز تدريب إقليمي لاكتشاف وتنمية المواهب الكروية

طالب أهالي محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية الاتحادَ السعودي لكرة القدم بإنشاء مركز تدريب إقليمي بالمحافظة، مشيرين إلى أن غياب هذا المركز حرم أبناءهم من فرص حقيقية لاكتشاف المواهب وتنميتها، وأضاع على المحافظة العديد من الطاقات الكروية الواعدة.
وأوضح الأهالي في حديثهم لـ"سبق" أن رفحاء تُعد من أكثر المحافظات في شمال المملكة التي قدّمت نجومًا بارزين للأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يعكس غزارة المواهب فيها وضرورة توفير مركز متخصص لرعايتهم وصقل قدراتهم، انسجامًا مع استراتيجية الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن مستهدفات 2025 لاكتشاف وتطوير أكثر من أربعة آلاف لاعب.
وبيّن الأهالي أن إنشاء مركز تدريب إقليمي في رفحاء سيسهم في احتضان مئات اللاعبين الناشئين، ويخفف الأعباء المالية والمعنوية عن الأسر، إذ يفتقر الشباب إلى بيئة تدريبية مؤهلة، ما يدفع الكثير منهم إلى البحث عن بدائل محدودة لا تفي بالغرض.
وأضافوا أن هذه الخطوة لن تخدم رفحاء وحدها، بل ستنعكس إيجابًا على المنطقة بشكل عام من خلال تعزيز الحراك الرياضي وتغذية الأندية والمنتخبات الوطنية بمواهب جديدة، مؤكدين أن العدالة تقتضي إتاحة الفرص أمام جميع أبناء المحافظات دون استثناء.
واختتم الأهالي مطالبهم بدعوة الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى النظر بعين الاهتمام لهذا المطلب الحيوي، والعمل على سرعة إنشاء المركز أو دعم الأندية والأكاديميات الرياضية المحلية لتكون بديلًا معتمدًا، حتى تتحقق الغاية المرجوة من المبادرة الوطنية لاكتشاف المواهب الكروية.