رفحاء .. أهالي يطالبون بإنشاء مركز تدريب إقليمي لاكتشاف وتنمية المواهب الكروية

وأوضح الأهالي في حديثهم لـ"سبق" أن رفحاء تُعد من أكثر المحافظات في شمال المملكة التي قدّمت نجومًا بارزين للأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يعكس غزارة المواهب فيها وضرورة توفير مركز متخصص لرعايتهم وصقل قدراتهم، انسجامًا مع استراتيجية الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن مستهدفات 2025 لاكتشاف وتطوير أكثر من أربعة آلاف لاعب.