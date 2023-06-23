"الذيب": عدد الحجاج القادمين للمملكة عبر مطار "المؤسس" تجاوز 800 ألف

أوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بمطارات جدة الدكتور تركي بن معلوي الذيب، أن تدشين المركز الإعلامي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي والذي دشنته شركة مطارات القابضة مؤخراً، يهدف إلى تسهيل التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية، والتعريف بالخدمات التي يقدّمها مطار المؤسس لضيوف الرحمن طوال فترة موسم حج هذا العام 1444هـ، ضمن العمل التكاملي والمستمر مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية وكل الجهات ذات العلاقة.
وأكد أن هذا المركز جاء امتدادًا للعمل الذي تم في موسم حج العام الماضي، والذي دشن فيه المركز الإعلامي الخاص بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لتقديم خدمات الدعم الإعلامي، من معلومات يومية وأرقام عن أعمال الحج والخدمات المقدمة للحجاج في مطار المؤسس من خلال تزويد وسائل الإعلام المحلية والدولية بالمحتوى الإعلامي المناسب، إضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة للإعلاميين داخل المملكة وخارجها من الراغبين في تغطية وصول ومغادرة ضيوف الرحمن داخل صالات مطار الملك عبدالعزيز الثلاث؛ الصالة رقم 1 والصالة الشمالية ومجمع صالات الحج والعمرة، كما يعمل المركز على رصد المحتوى الإعلامي المنشور عن أنشطة المطار على مدار الساعة.
وأوضح "الذيب" أن إجمالي عدد الحجاج القادمين للمملكة عبر صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي الثلاث تجاوز 800 ألف حاج حتى الآن، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها مطارات جدة بالتعاون مع أكثر من 27 جهة حكومية وأمنية وتشغيلية.
وأضاف أن مطارات جدة وفّرت كل الإمكانات التشغيلية والكوادر البشرية من خلال توفير 3 صالات لاستقبال الحجاج، وهي مجمع صالات الحج والعمرة، والصالة رقم 1، والصالة الشمالية لخدمة الحجاج وتأمين سلامتهم، بدءاً من مرحلة قدومهم وحتى عودتهم إلى ديارهم سالمين غانمين إن شاء الله؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- بمواصلة العمل بأعلى كفاءة وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم؛ ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم بطمأنينة وسكينة.