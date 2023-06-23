"الذيب": عدد الحجاج القادمين للمملكة عبر مطار "المؤسس" تجاوز 800 ألف

وأكد أن هذا المركز جاء امتدادًا للعمل الذي تم في موسم حج العام الماضي، والذي دشن فيه المركز الإعلامي الخاص بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لتقديم خدمات الدعم الإعلامي، من معلومات يومية وأرقام عن أعمال الحج والخدمات المقدمة للحجاج في مطار المؤسس من خلال تزويد وسائل الإعلام المحلية والدولية بالمحتوى الإعلامي المناسب، إضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة للإعلاميين داخل المملكة وخارجها من الراغبين في تغطية وصول ومغادرة ضيوف الرحمن داخل صالات مطار الملك عبدالعزيز الثلاث؛ الصالة رقم 1 والصالة الشمالية ومجمع صالات الحج والعمرة، كما يعمل المركز على رصد المحتوى الإعلامي المنشور عن أنشطة المطار على مدار الساعة.