مركز الملك سلمان للترميم يُعرّف زوار "كتاب الرياض" بمراحل المحافظة على الوثائق والمخطوطات

وتتضمّن عملية المحافظة على الوثائق والمخطوطات في المركز 6 مراحل، وطبقًا للموقع الإلكتروني للمركز هي: المرحلة الأولى، التعقيم، وتهدف إلى القضاء على الآفات الحشرية والفطريات الموجودة داخل الوثائق وأوراق المخطوطات وأغلفتها الجلدية، التي يسبب بقاؤها وعدم مكافحتها مع مرور الوقت الإتلاف الكامل لها، وانتقال تلك الإصابات إلى مخطوطات ووثائق أخرى سليمة مجاورة، والمرحلة الثانية، المعالجة، وتهدف إلى إعادة الوثائق والمخطوطات إلى حالتها الطبيعية وتنظيفها من الأتربة والمواد الحامضية والكيميائية، التي يهدد بقاؤها الوثائق والمخطوطات.