"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية في تعز اليمنية

وأفاد مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز، الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، بأنه سيتم خلال المشروع تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة، ومتابعتهم والاستفادة منهم في خدمة المجتمع، والتشخيص وتحديد الخدمة العلاجية لكل مريض على حدة، وتركيب الأطراف الصناعية بأنواعها، وتوفير خدمة إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية وصيانتها، ومتابعة المرضى المستمرّة، ورفع قدرات الكادر الطبي والفني مهنيًّا وعلميًّا، وتهيئته للتعامل مع الحالات النوعية، والحدّ من هجرة الكوادر الطبية والفنية المتخصصة.