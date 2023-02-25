"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية في تعز اليمنية

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث؛ لتشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة تعز، يستفيد منها 3.956 فردًا.
جاء ذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث المنعقد بالرياض.
وأفاد مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز، الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، بأنه سيتم خلال المشروع تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة، ومتابعتهم والاستفادة منهم في خدمة المجتمع، والتشخيص وتحديد الخدمة العلاجية لكل مريض على حدة، وتركيب الأطراف الصناعية بأنواعها، وتوفير خدمة إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية وصيانتها، ومتابعة المرضى المستمرّة، ورفع قدرات الكادر الطبي والفني مهنيًّا وعلميًّا، وتهيئته للتعامل مع الحالات النوعية، والحدّ من هجرة الكوادر الطبية والفنية المتخصصة.
وتأتي هذه الاتفاقيات امتدادًا للمشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدّمها المملكة ممثلة في المركز؛ لرفع إمكانات القطاع الصحي باليمن، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.
من جهة ثانية وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، اتفاقية تعاون مشتركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لدعم مستشفى جعفر بن عوف بمدينة الخرطوم في جمهورية السودان، من خلال تأمين الأجهزة الطبية المخصصة للعناية المكثفة ووحدة القلب، يستفيد منها أكثر من 72 ألف فرد، على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.
ويأتي المشروع استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، في تقديم المساعدات الطبية الضرورية ورفع كفاءة المنشآت الصحية بالدول ذات الاحتياج.
على صعيد آخر وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، اتفاقية تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان "UNFPA" لتحسين الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية للنساء والفتيات النازحات والمستضعفات في جمهورية الصومال الفيدرالية، يستفيد منها 88.906 أفراد بشكل مباشر، و3.993.906 أفراد بشكل غير مباشر، على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث المنعقد بالرياض.
وتهدف الاتفاقية إلى الحدّ من وفيات الأطفال عن طريق تأمين خدمات الصحة الإنجابية للنساء الحوامل والفتيات في الصومال، عبر تشغيل 13 مركزًا للصحة الإنجابية في مناطق مختارة، وتجهيز غرف العمليات بالأجهزة والمعدّات الطبية الضرورية لإجراء العمليات الجراحية، وتوفير الأدوية اللازمة للنساء الحوامل خلال فترة الحمل لعلاج جميع المضاعفات المحتملة، وتوفير الميزانيات اللازمة لفرق التقصِّي والتثقيف الصحي، ودفع رواتب الكوادر الطبية العاملة في المراكز الصحية، وإقامة 3 مخيمات جراحية لمرضى الناسور الصحي.
وتأتي هذه الاتفاقية المقدّمة من المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزير القطاع الصحي والعناية بصحة النساء والأطفال في الصومال.