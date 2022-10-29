بعد "الدمج بالتعليم".. معلمو المعاهد العلمية: مصيرنا مُعلَّق.. والبيانات ضائعة منذ أكثر من عام!

وقال عدد من معلمي المعاهد العلمية لـ"سبق" إنهم فوجئوا بأنه ليس لهم أي بيانات في نظام فارس التابع لوزارة التعليم بعد قرار الدمج، غير السجلات المدنية، وأن جميع الخانات يظهر فيها الرقم صفر -"سبق" اطلعت على نسخ منها- موضحين أنهم توجهوا للجامعة غير أنها أكدت لهم أن بياناتهم تم إرسالها إلى وزارة التعليم التي تؤكد هي الأخرى أنها لم تصلها!!