"الأرصاد": تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز" والأطراف الشمالية من المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة والفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران وجازان، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، ولا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز) والأطراف الشمالية من المملكة.