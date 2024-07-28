"مؤسسة محمد بن فهد" و"خيرية نجران" تدعمان 48 أسرة بسداد إيجارات متعثرة

وأضاف "الشمراني"؛ أن مواصلة برنامج الرعاية الشاملة للأسر المحتاجة جاءت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحديد قائمة المستفيدات في بعض مناطق المملكة، وفق الشروط والأهداف المحددة، مشيراً إلى أن المشرفين على البرنامج باشروا باتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تضمن تحقيق أهداف البرنامج بالشكل المطلوب، كما عزّز من علاقته بالجهات المساندة والمتعاونة في مناطق المملكة، لضمان تقديم المساعدة للأسر المستهدفة.