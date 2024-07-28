"مؤسسة محمد بن فهد" و"خيرية نجران" تدعمان 48 أسرة بسداد إيجارات متعثرة

واصل برنامج "الرعاية الشاملة للأسر المحتاجة" بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، عطاءه في المساهمة بدعم الأسر المحتاجة على سداد إيجارات المنازل الخاصة بهم وتحسين بيئة مساكنهم.
وقامت المؤسسة أخيراً وبالتعاون مع الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران، بتسديد إيجارات متعثرة؛ كما قامت بدعم 48 أسرة.
من جانبه، قال مدير البرامج بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية صالح الشمراني؛ إن برنامج "الرعاية الشاملة للأسر المحتاجة"؛ إحدى مبادرات المؤسسة لمساعدة الأسر المحتاجة على سداد إيجارات المنازل، وتحسين مساكنهم في مناطق المملكة.
وأضاف "الشمراني"؛ أن مواصلة برنامج الرعاية الشاملة للأسر المحتاجة جاءت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحديد قائمة المستفيدات في بعض مناطق المملكة، وفق الشروط والأهداف المحددة، مشيراً إلى أن المشرفين على البرنامج باشروا باتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تضمن تحقيق أهداف البرنامج بالشكل المطلوب، كما عزّز من علاقته بالجهات المساندة والمتعاونة في مناطق المملكة، لضمان تقديم المساعدة للأسر المستهدفة.