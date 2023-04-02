تأثير الكتلة القطبية.. "الحصيني": أجواء باردة على معظم مناطق المملكة عدا جازان

وأضاف الحصيني: نلحظ تأثير الكتلة الباردة التي أصلُها قطبي على معظم المناطق، وأقل حرارة فجر اليوم الأحد في #طريفو 7 °C، وأعلى حرارة فجر السبت في جازان 27 °C، وسجلت الرياض 12°C وهي أقل حرارة تسجلها منذ دخول فصل الخريف فلكيًّا هذا العام، والمدينة المنورة 18°C، وجدة 22°C، والدمام 15°C، والأحساء 14°C، وحفر الباطن 11.°C.