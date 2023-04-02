تأثير الكتلة القطبية.. "الحصيني": أجواء باردة على معظم مناطق المملكة عدا جازان

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إنه حسب النماذج العددية للطقس فجر اليوم، نشهد أجواء من باردة إلى مائلة للبرودة على معظم مناطق المملكة، عدا منطقة جازان التي تشهد أجواء معتدلة.
وأضاف الحصيني: نلحظ تأثير الكتلة الباردة التي أصلُها قطبي على معظم المناطق، وأقل حرارة فجر اليوم الأحد في #طريفو 7 °C، وأعلى حرارة فجر السبت في جازان 27 °C، وسجلت الرياض 12°C وهي أقل حرارة تسجلها منذ دخول فصل الخريف فلكيًّا هذا العام، والمدينة المنورة 18°C، وجدة 22°C، والدمام 15°C، والأحساء 14°C، وحفر الباطن 11.°C.
وتابع: السماء غائمة جزئيًّا صباح اليوم ح على أجزاء من وسط وجنوب وشرق المملكة، وعلى قطر والبحرين والإمارات وسلطنة عمان واليمن، وهي بشارة خير إن شاء الله.