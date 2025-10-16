المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يلتقي المدير التنفيذي لصندوق التضامن الإسلامي

وكشف اللقاء أن الصندوق نفّذ ومَوَّل منذ تأسيسه عام 1974م وحتى عام 2025م نحو 3 آلاف مشروع، بلغت قيمتها نحو 250 مليون دولار أمريكي، موزعة على 128 دولة حول العالم. كما دعم الصندوق مشروعات الجامعات والبحوث العلمية بمبلغ تجاوز 91 مليون دولار أمريكي، وأسهم في إنشاء 145 جامعة وكلية ومعهد في عدد من الدول، من أبرزها: الجامعة الإسلامية في أوغندا، الجامعة الإسلامية في النيجر، الجامعة الإسلامية في قيرغيزيا، جامعة الملك فيصل في انجامينا، جامعة الحكمة في غامبيا، جامعة الزيتونة في تونس، جامعة أفريقيا العالمية في السودان، وعدد من الجامعات في بنغلاديش، إضافة إلى الكلية الأمريكية الإسلامية في شيكاغو، وجامعتي هارفارد وأوكسفورد، والمعهد العالي للدراسات الإسلامية في موريتانيا، والمعهد الإسلامي للترجمة في السودان.