وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بإقامة صلاة الخسوف في مساجد المملكة مساء غد الأحد

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أصحاب الفضيلة أئمة المساجد والجوامع في مختلف مناطق المملكة، بإقامة صلاة الخسوف عند مشاهدة خسوف القمر مساء غدٍ الأحد 15 ربيع الأول 1447هـ.
ويأتي هذا التوجيه تطبيقًا للسنة النبوية الشريفة التي حثّت على الصلاة والدعاء والذكر عند حدوث خسوف القمر، اقتداءً بقول النبي ﷺ: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوّف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئًا فصلّوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم».
كما دعا الوزير الأئمة إلى توجيه المصلين عند حدوث الخسوف إلى الإكثار من ذكر الله تعالى، والاستغفار، والتكبير، والصدقة، والتقرّب إلى الله بالأعمال الصالحة.