وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بإقامة صلاة الخسوف في مساجد المملكة مساء غد الأحد

ويأتي هذا التوجيه تطبيقًا للسنة النبوية الشريفة التي حثّت على الصلاة والدعاء والذكر عند حدوث خسوف القمر، اقتداءً بقول النبي ﷺ: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوّف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئًا فصلّوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم».