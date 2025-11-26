غدًا.. تعليم الطائف يودع أكثر من 6 ملايين ريال مكافآت نوفمبر لـ15 ألف طالب وطالبة

وأوضح المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، في تصريح لـ"سبق"، أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وذوي الإعاقة، وأبناء المعلمين المتوفين، وسكان القرى النائية، وطلاب المعهد العلمي.