غدًا.. تعليم الطائف يودع أكثر من 6 ملايين ريال مكافآت نوفمبر لـ15 ألف طالب وطالبة

تُودع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، غدًا الخميس، مكافآت الطلاب والطالبات لشهر نوفمبر 2025، لعدد (15,604) مستفيدين، بمبلغ إجمالي قدره (6,100,745.55) ريال.
وأوضح المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، في تصريح لـ"سبق"، أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وذوي الإعاقة، وأبناء المعلمين المتوفين، وسكان القرى النائية، وطلاب المعهد العلمي.
وأشار "الغامدي" إلى حرص الإدارة على إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، داعيًا لأبنائه وبناته الطلاب بدوام التوفيق والنجاح.