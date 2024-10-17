"فلكية جدة" ترصد أقرب بدر عملاق سنة 2024 اليوم

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أن وصف القمر العملاق يطلق على القمر البدر عندما تكون المسافة بين القمر والأرض ضمن 362.146 كلم، والتسمية العلمية هي بدر الحضيض بمعنى وصول القمر إلى أقرب نقطة من الأرض، بالرغم من ذلك فإن مصطلح القمر العملاق أكثر "جمالًا" وهو في نفس الوقت يعطي انطباعًا خاطئًا لدى الناس بأن القمر العملاق سيبدو أكبر بكثير، ولكن في الواقع لا تبدو البدور العملاقة أكبر من البدور العادية التي نراها شهريًا للعين المجردة.