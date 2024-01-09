شحن الأمتعة وإنهاء إجراءات السفر من البيت.. إطلاق خدمة "مسافر بلا حقيبة" للرحلات الداخلية والدولية

أعلنت مطارات القابضة عن إطلاق خدمة "مسافر بلا حقيبة"، التي تتيح للمسافر إنهاء إجراءات سفره من مقر إقامته، وشحن أمتعته قبل موعد رحلته، وتشمل هذه الخدمة جميع مطارات المملكة، وعلى مدار العام، وهي متاحة على الرحلات الداخلية والدولية، ومن المقرر تفعيلها في الربع الأول من العام الجاري 2024م.