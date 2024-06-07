تعمل على مدار الساعة.. 20 محطة لقياس جودة الهواء في أماكن تواجد الحجاج

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن محطات قياس جودة الهواء تعمل على مدار الساعة ويتم قياس مؤشرات خمس عناصر رئيسية لمكونات الهواء كل خمس دقائق، وأن تلك الأرقام تذهب مباشرة لمحطة الرصد المركزية، يعمل على تحليلها عدد من الكفاءات الوطنية ويصدر عنها تقارير يومية وتزود بها لجنة الحج، ويتم الاستجابة السريعة من اللجان الميدانية واتخاذ القرارات المناسبة عند ملاحظة تجاوزات عالية لضمان سلامة الحجاج.