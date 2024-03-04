"بر جدة" تنفذ مبادرة "أقم الصلاة" الإرشادية بمجمع الملك عبدالله الطبي

نفذت جمعية البر بجدة ممثلة بنادي البر التطوعي بالتعاون مع وقف الوالدين مبادرة إرشادية للمرضى المنومين بمجمع الملك عبدالله الطبي تحت عنوان (أقم الصلاة).
المبادرة عبارة عن صندوق ورقي (بوكس التيمم) يحتوي على إرشادات للمرضى حول الطرق الصحيحة للتيمم، لأداء الصلاة.
وقال عضو مجلس الإدارة رئيس نادي البر التطوعي محمد سعيد أبو ملحة: "تأتي هذه المبادرة ضمن المناشط الاجتماعية التي تقدمها الجمعية؛ بهدف رفع الوعي ونشر الثقافة والمعرفة بين المرضى بأساليب مبتكرة بالتعاون مع شركائها من الداعمين الذين يحرصون على الاضطلاع بمسؤولياتهم الاجتماعية بما يعود بالخير على الفئات المستهدفة، وتعكس هذه المبادرة الرؤية الإنسانية الرائدة في الجمعية وحرصها على تعزيز الخير والإيجابية في المجتمع".
وشكر" أبو ملحة"، أميمة عقاد التي أثرَتْ هذه المبادرة، وأسهمت في تحفيز العديد من سيدات ورجال الأعمال؛ لدعمها بما يُدخل السرور الى نفوس المرضى، ويقدم صورة من صور التكافل الاجتماعي الذي يمثل قيمة أخلاقية مضافة تعزز الترابط والتآخي في المنظومة المجتمعية".