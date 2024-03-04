"بر جدة" تنفذ مبادرة "أقم الصلاة" الإرشادية بمجمع الملك عبدالله الطبي

وقال عضو مجلس الإدارة رئيس نادي البر التطوعي محمد سعيد أبو ملحة: "تأتي هذه المبادرة ضمن المناشط الاجتماعية التي تقدمها الجمعية؛ بهدف رفع الوعي ونشر الثقافة والمعرفة بين المرضى بأساليب مبتكرة بالتعاون مع شركائها من الداعمين الذين يحرصون على الاضطلاع بمسؤولياتهم الاجتماعية بما يعود بالخير على الفئات المستهدفة، وتعكس هذه المبادرة الرؤية الإنسانية الرائدة في الجمعية وحرصها على تعزيز الخير والإيجابية في المجتمع".