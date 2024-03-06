افتتاح أول مسجد في العالم بُني بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بمحافظة جدة

افتتح، اليوم الأربعاء، في مدينة جدة أول جامع في العالم يُبنى بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، باسم جامع المرحوم عبد العزيز عبد الله شربتلي، في مشروع الجوهرة بمحافظة جدة؛ وهو أحد مشروعات الشركة الوطنية للإسكان، وسط حضور عددٍ من المسؤولين، ورجال الأعمال.
في التفاصيل، جاء بناء الجامع الجديد بمبادرة من سيدة الأعمال وجنات محمد عبد الواحد، إهداءً إلى روح زوجها الراحل، حيث تم بناؤه على مساحة تقدر بـ 5600 متر مربع، واستغرق بناؤه 6 أشهر تقريبًا، من خلال 4 طابعات من إنتاج شركة (جوانلي Guanli) الصينية الرائدة في تصنيع الطابعات الثلاثية على مستوى العالم.
وقالت "وجنات عبدالواحد" إنها أرادت المساهمة في إدخال هذه التقنية الحديثة إلى المملكة؛ لتكون من أوائل الدول المستخدمة لها، وتبلورت الفكرة في بناء جامع يُهدى لروح زوجها الراحل رحمه الله، ليصبح بذلك أول جامع في العالم يتم بناؤه بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد".
وأضافت: يمثل ذلك نقلة نوعية في عالم التكنولوجيا والبناء الحديث، وخطوة في مجال الابتكار المعماري وممارسات البناء المستدامة على مستوى السعودية والمنطقة ككل، وهو ما يتقاطع مع مبادرة البناء الحديث؛ التي تعمل تحت إشراف برنامج الإسكان، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبدعم من خطة تحفيز القطاع الخاص؛ لدعم عملية التحول من البناء التقليدي إلى البناء الحديث، من خلال الاستثمار في التقنيات المتطورة، والمساهمة في مواكبة التطور الصناعي.