"سدايا" تطلق "معسكر سواهر" لبناء قدرات وطنية واعدة في مجال أنظمة كاميرات المراقبة الذكية

وأوضحت (سدايا) أنه يشترط للالتحاق بالمعسكر الذي سيبدأ أول مساراته في 13 نوفمبر المقبل حتى 8 ديسمبر في مقر أكاديمية طويق بالرياض، أن يكون المتقدم من مواطني ومواطنات المملكة الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات التقنية، مع إجادة اللغة الإنجليزية.