"متمم" يستعرض تجربة التحول في السوق المالية السعودية وأثرها في المستثمرين

وتطرق المشاركون في لقاء "تجربة التحول في السوق المالية السعودية"، إلى ما شهدته المملكة من تطورات كبيرة في السوق المالية واستفادة الشركات المالية من ذلك عبر طرح منتجات تسعى لتلبية احتياجات العملاء والتقيد بالتشريعات التنظيمية، مؤكدين أن حجم السوق السعودية اليوم وصل إلى قرابة 10 تريليونات ريال، وهو رقم قياسي بفضل التطور التقني والثقة التي تعززت بهذا المجال، كما أن الإدراجات الجديدة بالسوق أصبحت أسهل بكثير من السابق؛ الأمر الذي أدّى إلى وجود تنوّعٍ كبيرٍ في اختصاصات الشركات والقطاعات.