السعودية تعرب عن قلقها إزاء تقارير "الوكالة الذرية" عن عدم التزام وشفافية إيران بأعمال التحقق

وتابع بالقول: "تجدد بلادي أسفها لعدم عقد مؤتمر عام 2012 الذي دعت إليه خطة العمل الخاصة بالشرق الأوسط في الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2010؛ وهو ما يُعدُّ إخلالاً بعملية المراجعة، وبالالتزامات المتفق عليها. وهذا القرار يعد أحد الحلول التي ينتظر من المجتمع الدولي تفعيلها في ظل عدم قدرة أطر دولية أخرى، وبوجه خاص (خطة العمل المشتركة الشاملة)، على إيقاف ممارسات إيران المهددة لمنع الانتشار في المنطقة، فضلاً عن الفشل في تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع استمرار رفض إسرائيل الانضمام لها؛ وهذا يمثل عقبة لا يمكن التغاضي عنها؛ لأن الأصل في هذه المعاهدة أنها تحقق للدول غير النووية ضمانة أمنية بعدم إساءة استخدام الطاقة الذرية لأغراض التسلح، وهي ضمانة مفقودة في منطقة الشرق الأوسط ما دامت إسرائيل ترفض الانضمام لها، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفض تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وتجاهُل قرارات مؤتمرات استعراض معاهدة عدم الانتشار".