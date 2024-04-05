بلينكن: نراقب تأثير قرارات إسرائيل بشأن المساعدات لغزة

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها ستسمح "مؤقتاً" بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر حدودها مع شمال القطاع، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما يعيد فتح معبر إيريز المؤدي إلى القطاع المهدد بالمجاعة للمرة الأولى منذ هجوم 7 أكتوبر.