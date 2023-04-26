وصول سفينة "جلالة الملك أبها" وعلى متنها 203 أشخاص ممن تم إجلاؤهم من السودان

والجنسيات التي وصلت على السفينة هي: السعودية 5، روسيا 3، بريطانيا ،1 الصين 85، أمريكا 7، أوزباكستان 1، اليمن 3، السودان 8، سنغافورة 14، كمبوديا 6، ماليزيا 30 وباكستان 40.