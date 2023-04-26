محليات

وصول سفينة "جلالة الملك أبها" وعلى متنها 203 أشخاص ممن تم إجلاؤهم من السودان

كان في استقبالهم قائدا المنطقة الغربية والأسطول وعدد من القناصل والدبلوماسيين
سفينة جلالة الملك أبها
سفينة جلالة الملك أبها
عبدالله الراجحي
عبدالله الراجحي

وصلت قبل قليل إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة سفينة جلالة الملك أبها قادمة من ميناء بورتسودان، وعلى متنها 203 أشخاص، بينهم 5 مواطنين، ممن تم إجلاؤهم من العالقين بالسودان إثر الحرب القائمة هناك.

والجنسيات التي وصلت على السفينة هي: السعودية 5، روسيا 3، بريطانيا ،1 الصين 85، أمريكا 7، أوزباكستان 1، اليمن 3، السودان 8، سنغافورة 14، كمبوديا 6، ماليزيا 30 وباكستان 40.

وكان في استقبالهم قائد المنطقة الغربية اللواء الركن طيار أحمد بن علي الدبيس، وقائد الأسطول الغربي اللواء بحري الركن يحيى العسيري، والمدير العام لفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي، وعدد من القناصل والدبلوماسيين. ‫

وبذلك يصل إجمالي مَن تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2351 شخصًا، بينهم 119 مواطنًا سعوديًّا، و2232 شخصًا ينتمون لـ 67 جنسية.

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