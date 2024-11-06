‏بالفيديو.. جناح الصين بمعرض البناء السعودي بوابة لتوطيد علاقات البلدين الاقتصادية

يجسد جناح الصين في معرض البناء السعودي 2024 نموذجًا حيويًا للتعاون التجاري المتنامي بين المملكة العربية السعودية والصين، حيث تشارك الصين بقوة من خلال جناح هو الأكبر في المعرض، ويضم 550 تاجرًا ومتخصصًا صينيًا يقدمون خلاصة خبراتهم وابتكاراتهم.
وعلى مساحة تزيد على 2500 متر مربع، تشارك الصين بوجود 218 شركة تعرض مجموعة واسعة من المنتجات التي تشمل مواد البناء، الرخام، الأدوات الصحية، ولوازم التشطيبات الداخلية.
ويعكس الجناح اهتمام الصين بتعزيز حضورها في السوق السعودي ودعم تطوره بمنتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية.
وتعليقًا على مشاركة الصين، قال كميل عاطف الجوهري، مدير مشروع معرض البناء السعودي 2024، في تصريح خاص لـ"سبق": جناح الصين ليس مجرد جناح عادي؛ بل هو الأكبر والأكثر تميزًا، حيث يجسد التزام الشركات الصينية بتقديم حلول متقدمة تواكب احتياجات السوق السعودي المتنامي.
وأكد أن جناح الصين في المعرض يتميز بعدة عوامل تجعله مختلفًا عن غيره من الأجنحة، حيث يُعرف الجناح الصيني بتقديم أحدث الابتكارات التكنولوجية وحلول البناء المتقدمة التي تتناسب مع احتياجات السوق السعودي.
وأضاف الجوهري: هذا الجناح يعد عنصرًا جذابًا وحيويًا للمشاركين والزوار على حد سواء؛ نظراً لما يقدمه من تكنولوجيا متطورة تسهم في دفع عجلة البناء والتنمية.
وأردف: مشاركة الصين تضيف بُعدًا عالميًا للمعرض، من خلال تقديم الشركات الصينية منتجات وخدمات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مما يعزز التنوع في المعروضات ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري بين الشركات السعودية والصينية.
وتعد هذه المشاركة فرصة مميزة لتوطيد العلاقات الاقتصادية وتبادل الخبرات بين البلدين.
وأشار الجوهري إلى أن جناح الصين يُعتبر من بين الأجنحة الأكبر والأضخم في المعرض، مما يعكس أهمية وقوة حضور الشركات الصينية في السوق السعودي، ويجذب الزوار من مختلف القطاعات لاستكشاف ما تقدمه الشركات المشاركة.
وخلال جولة قامت بها داخل جناح الصين، التقت "سبق" المشاركة الصينية "سالي"، ممثلة شركة Fiber Cement Ball Manufactory، التي عبرت عن فخرها بتمثيل شركتها في المملكة لأول مرة، قائلةً: الزوار هنا ودودون ومرحبون، ونحن متحمسون لتقديم مجموعة منتجاتنا المتميزة، مثل ألواح Fibersemin وسيليكات الكالسيوم والأحجار والبلاط الخزفي.
بدوره، قال محمد عبدالهادي، ممثل آخر عن الجانب الصيني: الحضور الصيني في المعرض يغطي مختلف جوانب البناء، والمنتجات الصينية تقدم أسعارًا تنافسية وجودة متنوعة، مما يوفر فرصًا كبيرة للسوق السعودي ويعزز من خيارات البناء المتاحة.
من جهته، أعرب "عمر" من شركة Power Sp لـ "سبق" عن سعادته ببدء التعاون مع السوق السعودي قائلاً: بخبرة تتجاوز 17 عامًا، نحن مستعدون لتقديم أفضل جودة بأفضل سعر للسوق السعودي، ونطمح أن تكون هذه البداية حجر الأساس لشراكة ناجحة.
ويُعدّ جناح الصين في معرض البناء السعودي هذا العام نافذة حقيقية للشراكات التجارية المتنوعة ويعزز مسيرة الابتكار والتطور في قطاع البناء، مسهمًا في فتح آفاق جديدة للتعاون بين المملكة والصين.
ويشارك في معرض البناء السعودي 2024 الذي يُختتم أعماله غدًا الخميس بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض أكثرُ من 600 عارض من 31 دولة؛ حيث يقدمون أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات متعددة تشمل تقنيات ومواد البناء، والتصميمات الداخلية، وتكنولوجيا الحجر، والألمنيوم، والأبواب، والواجهات، والطاقة البديلة، وتقنيات المياه؛ مما يفتح آفاقًا نحو بيئة عمرانية مبتكرة ومستدامة تلبّي احتياجات المستقبل.