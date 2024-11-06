‏بالفيديو.. جناح الصين بمعرض البناء السعودي بوابة لتوطيد علاقات البلدين الاقتصادية

ويشارك في معرض البناء السعودي 2024 الذي يُختتم أعماله غدًا الخميس بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض أكثرُ من 600 عارض من 31 دولة؛ حيث يقدمون أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات متعددة تشمل تقنيات ومواد البناء، والتصميمات الداخلية، وتكنولوجيا الحجر، والألمنيوم، والأبواب، والواجهات، والطاقة البديلة، وتقنيات المياه؛ مما يفتح آفاقًا نحو بيئة عمرانية مبتكرة ومستدامة تلبّي احتياجات المستقبل.