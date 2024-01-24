رئيس مدينة محمد بن سلمان غير الربحية: الثورة القادمة "معرفية في المدن الذكية"

ونوَّه الرئيس التنفيذي لمدينة محمد بن سلمان، بأن موظفي وموظفات المؤسسة الذين يعملون في المدينة سوف يعيشون مستقبلًا بشكل مستقر وينعمون بكافة الخدمات التي يحتاجون إليها في ظل تطور تكنولوجي وتقنيات متطورة في المدينة فبحلول عام 2025 سيسكن فيها 25 ألف شخص، منوّهًا بعلاقة تعاون قوي ومشترك بين المؤسسة وهيئة الذكاء الاصطناعي لدعم مشاريع المدينة.