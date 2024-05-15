"شركة عقار 1" تنجح في بيع عقارات مزاد "نوادر الطائف" بـ150 مليون ريال

في نجاح جديد، يُضاف لسلسلة نجاحاتها المتتالية، نجحت شركة "عقار1 للمزادات العلنية"، بالتعاون مع المحامي والمصفي القضائي "الناصري والكريدا"، وشركة مصادر العقارية، ومؤسسة جنا الرأي، في بيع عقارات مزاد "نوادر الطائف"، بمبلغ قارب 150 مليون ريال، وسط حضور غير مسبوق لنخبة من المستثمرين وكبار رجال المال والأعمال والمطورين العقاريين، الذين حضروا من جميع أنحاء السعودية، وتفاعلوا معه بشكل كبير، وتنافسوا على شراء النوادر العقارية المعروضة للبيع بالمزاد بكل حماس وعزيمة؛ وهو ما ساهم في رفع قيمتها، وتحقيق أعلى سعر لها، وأكد الثقة المتزايدة في السوق العقاري بمدينة الطائف، أكبر مدينة سياحية بالسعودية وعروس المصائف.