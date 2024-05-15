"شركة عقار 1" تنجح في بيع عقارات مزاد "نوادر الطائف" بـ150 مليون ريال

في نجاح جديد، يُضاف لسلسلة نجاحاتها المتتالية، نجحت شركة "عقار1 للمزادات العلنية"، بالتعاون مع المحامي والمصفي القضائي "الناصري والكريدا"، وشركة مصادر العقارية، ومؤسسة جنا الرأي، في بيع عقارات مزاد "نوادر الطائف"، بمبلغ قارب 150 مليون ريال، وسط حضور غير مسبوق لنخبة من المستثمرين وكبار رجال المال والأعمال والمطورين العقاريين، الذين حضروا من جميع أنحاء السعودية، وتفاعلوا معه بشكل كبير، وتنافسوا على شراء النوادر العقارية المعروضة للبيع بالمزاد بكل حماس وعزيمة؛ وهو ما ساهم في رفع قيمتها، وتحقيق أعلى سعر لها، وأكد الثقة المتزايدة في السوق العقاري بمدينة الطائف، أكبر مدينة سياحية بالسعودية وعروس المصائف.
وبتلك المناسبة، هنأ الرئيس التنفيذي للشركة، مشرف بن أحمد الغامدي، المزايدين الذين وُفِّقوا في شراء العقارات المطروحة بالمزاد؛ لمواقعها الاستراتيجية، وتنوُّع استثماراتها، وجميع الحضور والمشاركين في المزاد.
وأشاد الرئيس التنفيذي للشركة بما حظي به المزاد من حُسن التنظيم، والإقبال الشديد، والتنافس بين المستثمرين نظرًا لكونها فرصًا عقارية نادرة.
ونوه بأن نجاح المزاد أبرز تفوُّق "عقار1 للمزادات العلنية" في تنظيم وإدارة المزادات، واستقطاب صفوة المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء مدن السعودية للمشاركة في المزاد؛ وذلك بفضل استراتيجياتها التسويقية الفعالة، وشبكة عملائها، وامتلاكها فريقًا من الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة، التي لديها الخبرة الواسعة بسوق العقارات في السعودية؛ وهو ما يمكِّن الشركة من تسويق العقارات باحترافية، وبيعها بأعلى قيمة ممكنة، وكذلك تحقيق أعلى العوائد للبائعين؛ بما يؤكد قدرات الشركة في العمل باحترافية وشفافية، مع المحافظة على الجودة والابتكار؛ لتحقيق النجاحات، الواحد تلو الآخر.
وقدَّم الرئيس التنفيذي للشركة في ختام تصريحه شكره وتقديره لجميع الحضور الذين شاركوا في المزاد الحضوري أو عبر منصة المزاد الإلكتروني، داعيًا الجميع في حال وجود أي استفسارات عن المزادات المقبلة إلى التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو على الأرقام 0533463111 – 0505517337 – 8002486666.