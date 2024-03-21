برئاسة د. سهيل قاضي.. انتخاب أعضاء مجلس إدارة "بر جدة" للدورة الجديدة (2024- 2027م)

انتخب أعضاء الجمعية العمومية لجمعية البر بجدة مساء أمس أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة (2024- 2027م) ، بعد تصويتهم خلال جلسة الانتخابات التي تمت في مقر الجمعية.
وقد اختار أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون بالإجماع د. سهيل بن حسن قاضي رئيساً للمجلس، والأستاذ خلف بن هوصان العتيبي نائباً للرئيس.
ضمت قائمة أعضاء المجلس الجديد المنتخبين من قائمة المرشحين الستة عشر، كلاً من:
- د.سهيل بن حسن قاضي (رئيساً).
-أ. خلف بن هوصان عويد العتيبي (نائباً للرئيس).
- أ. عبدالله بن عبد الرحمن الجميح.
-أ. محمد بن سعيد أبو ملحة.
-م. ياسر بن صالح بن محفوظ.
- م. سلطان بن جمال شاولي.
- م. عبد المعين بن حسن الشيخ.
- أ. سعد مسحل نمر العتيبي.
- م. سمير بن أحمد القرشي.
وبهذه المناسبة رحب معالي رئيس مجلس الإدارة د. سهيل بن حسن قاضي بأعضاء المجلس الجديد، وهنأهم على ثقة أعضاء الجمعية العمومية بهم، مثنياً على جهود المجلس المنتهية مدته وما قدمه أعضاؤه خلال السنوات الماضية من جهود تركت أثرها الإيجابي على مسيرة الجمعية في ظل التحولات البارزة التي حدثت فيها والتي انعكست بالإيجاب على مخرجات الجمعية وبرامجها وأنشطتها.
وتمنى الدكتور قاضي التوفيق للأعضاء الجدد في هذه الدورة لإكمال المسيرة المباركة معرباً عن ثقته في خبراتهم الطويلة التي ستعود بالخير على مستفيدي الجمعية وتعزز أدوارها التنموية في ظل التزام المجلس بتحقيق أهداف الجمعية وتعزيز نموها انطلاقاً من رؤيتها التي تسعى من خلالها الى تحقيق الريادة في صناعة الأثر المجتمعي المستدام، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.
جدير بالذكر أن جمعية البر بجدة التي تأسست عام 1402هـ هي إحدى الجمعيات الرائدة في خدمة العمل الاجتماعي وتعزيز التنمية عبر برامجها ونشاطاتها التي تتركز في مجالات رعاية الأسر والأيتام ومرضى الفشل الكلوي. وتعمل الجمعية برؤية ريادية تستهدف صناعة الأثر الاجتماعي المستدام، في ظل رسالتها التي تسعى من خلالها الى تقديم مبادرات تنموية مبتكرة ومستدامة تساهم في صناعة الأثر للفئات المستفيدة من خدماتها وللمجتمع ككل.