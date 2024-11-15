"الديار العربية" و"NHC" توقّعان اتفاقية تطوير مشروع "صهيل 2" بالرياض

وفي تعليق له، أعرب الأستاذ نايف العطاوي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، قائلاً: "نفخر بهذا التعاون مع (NHC) التي تُعد شريكاً استراتيجياً في مساعينا لتعزيز حلول السكن المبتكرة في المملكة، حيث يمثل مشروع (صهيل 2) امتداداً لالتزامنا بتقديم وحدات سكنية عالية الجودة للمواطنين، ويعكس حرصنا على تطوير مشاريع ترتقي بمعايير التطوير العقاري، تُسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان وتعزيز جودة الحياة ضمن (رؤية السعودية 2030)، ونتطلع قدماً لتقديم المزيد من المشاريع المستقبلية لخدمة وطننا".