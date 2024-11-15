"الديار العربية" و"NHC" توقّعان اتفاقية تطوير مشروع "صهيل 2" بالرياض

أعلنت شركة (الديار العربية)؛ الرائدة في مجال التطوير العقاري بالمملكة، عن توقيع اتفاقية تعاون مع (NHC)؛ لتطوير مشروع (صهيل 2) أحد مجتمعات (الديار العربية) الواقع في الفرسان إحدى وجهات (NHC) في مدينة الرياض، وذلك خلال فعاليات معرض (سيتي سكيب العالمي 2024)، أكبر معرض عقاري على مستوى العالم.
وقّع الاتفاقية عن (الديار العربية) الأستاذ نايف العطاوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، وعن (NHC) الأستاذ محمد البطي، الرئيس التنفيذي.
يهدف هذا التعاون إلى تنفيذ (صهيل 2) كامتداد لمشروع (صهيل 1)؛ الذي طورته (الديار العربية) وذلك من خلال تقديم 613 فيلا سكنية تعكس أصالة التصميم والجودة المعمارية، فيما يمتد المشروع الجديد على مساحة تبلغ 130 ألف متر مربع، ويضم 573 فيلا سكنية، بتكلفة استثمارية تتجاوز 800 مليون ريال سعودي، وتقديمه لعدة نماذج سكنية مصممة بعناية لتلبية احتياجات الأسر السعودية، مع توفير بيئة سكنية متكاملة تُسهم في تحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع أهداف (رؤية السعودية 2030) لتعزيز التطوير العمراني والاستدامة.
وفي تعليق له، أعرب الأستاذ نايف العطاوي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، قائلاً: "نفخر بهذا التعاون مع (NHC) التي تُعد شريكاً استراتيجياً في مساعينا لتعزيز حلول السكن المبتكرة في المملكة، حيث يمثل مشروع (صهيل 2) امتداداً لالتزامنا بتقديم وحدات سكنية عالية الجودة للمواطنين، ويعكس حرصنا على تطوير مشاريع ترتقي بمعايير التطوير العقاري، تُسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان وتعزيز جودة الحياة ضمن (رؤية السعودية 2030)، ونتطلع قدماً لتقديم المزيد من المشاريع المستقبلية لخدمة وطننا".
وأكد الأستاذ نايف العطاوي أن شركة الديار العربية تواصل التزامها بأعلى معايير الجودة العالمية، حيث نجحت منذ انطلاقها في قطاع التطوير العقاري في تسليم آلاف الوحدات السكنية لعملائها في مختلف مناطق المملكة.
الجدير بالذكر، أن (الديار العربية) تُعدُّ من أبرز شركات التطوير العقاري في المملكة، وتتمتع بسجلٍ حافلٍ في تطوير وتسليم آلاف الوحدات وفق أعلى المعايير الدولية، إلى جانب التزامها بتوسيع نطاق أعمالها بما يتماشى مع رؤيتها لتعزيز الابتكار والاستدامة، وتحقيق القيمة المضافة لعملائها والمجتمع.