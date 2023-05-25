ڤوكس سينما تستضيف العرض الأول لفيلم "قندهار" الأمريكي والمُصوّر في محافظة العلا السعودية

وتُشرف شركة إيغل فيلمز Eagle Films على توزيع فيلم "قندهار"، ويتولى مهام المنتج التنفيذي للفيلم جمال سنان، الرئيس التنفيذي للشركة. ويجمع هذا العمل السينمائي المتميّز بين الممثل جيرارد بتلر والمخرج ريك رومان وو في قصة تدور حول شخصية توم هاريس (التي يؤديها بتلر)، وهو عميل سري يعمل في وكالة المخابرات المركزية، ويَعلَق في أحد المناطق الخطرة في أفغانستان حيث يتم كشف مهمته السرية.