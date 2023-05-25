ڤوكس سينما تستضيف العرض الأول لفيلم "قندهار" الأمريكي والمُصوّر في محافظة العلا السعودية

أعلنت ڤوكس سينما، الذراع السينمائية التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، عن استضافة العرض الأول لفيلم الأكشن والتشويق الأمريكي "قندهار" في 24 مايو، وذلك في ڤوكس سينما واجهة الرياض.
وتضمنت الفعالية عرضاً حصرياً للفيلم الأمريكي الذي تم تصويره في محافظة العلا السعودية، بحضور هيئة الأفلام السعودية وممثلين عن مؤسسة فيلم العلا والهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى جانب شخصيات إعلامية ومؤثرين بارزين.
وتُشرف شركة إيغل فيلمز Eagle Films على توزيع فيلم "قندهار"، ويتولى مهام المنتج التنفيذي للفيلم جمال سنان، الرئيس التنفيذي للشركة. ويجمع هذا العمل السينمائي المتميّز بين الممثل جيرارد بتلر والمخرج ريك رومان وو في قصة تدور حول شخصية توم هاريس (التي يؤديها بتلر)، وهو عميل سري يعمل في وكالة المخابرات المركزية، ويَعلَق في أحد المناطق الخطرة في أفغانستان حيث يتم كشف مهمته السرية.
ويتعين عليه نتيجةً لذلك أن يقاتل كي يتمكّن من الهروب مع مترجِمِهِ الأفغاني والوصول إلى نقطة الإنقاذ في "قندهار" خلال تجنبه للقوى المعادية والجواسيس الأجانب المُكلّفين بمطاردتهما.
وقدمت مؤسسة فيلم العلا الدعم للفيلم، انطلاقاً من مهمتها في الترويج للمحافظة بصفتها وجهةً لتصوير الأعمال المحلية والعالمية ومن مختلف أنحاء المنطقة. ويصوّر الفيلم المناظر الطبيعية المتنوعة والخلابة في العلا، التي تتضمن أول موقع سعودي مدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، فضلاً عن كثبانها الرملية وواحاتها الخضراء وصخورها البركانية.
وتتمتع العلا بمكانة تؤهلها لتكون ركيزةً أساسيةً لتحقيق الخطط الطموحة للمملكة في إنشاء قطاع أفلام مستدام.
وتستضيف ڤوكس سينما، بالتعاون مع فندق بانيان تري العلا، عرضاً خاصاً لفيلم "قندهار"، وسط الإطلالات الرائعة التي يوفرها الفندق على المنطقة.
ويُعرض "قندهار" في صالات ڤوكس سينما حالياً. لمزيد من المعلومات والحجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.voxcinemas.com.