أمين "آركو": تقنين عمل المتطوعين يضمن حفظ حقوقهم ويحفزهم لخدمة الإنسانية

أكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ أهمية استقطاب أكبر عددٍ من الشباب والشابات في المنطقة العربية للعمل التطوعي؛ وتنمية مهاراتهم من خلال البرامج التدريبية ليكونوا مستعدين لتلبية أي نداء للاستعانة بهم عند الحاجة إلى تخفيف معاناة المتضررين من الكوارث والأزمات؛ وأن يكون عملهم في إطار مقنن يضمن حفظ حقوقهم؛ مع تقدير أعمالهم وإنجازاتهم تحفيزًا لهم للمضي قدمًا في خدمة العمل الإنساني.
وتفصيلاً، قال الدكتور "التويجري" أثناء افتتاح الملتقى الأول لقيادات التطوع بالجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في مقر الأمانة العامة للمنظمة بالحي الدبلوماسي بالرياض يوم 24 يناير 2024م: نحن في الأمانة العامة للمنظمة العربية نسعد بالالتقاء بكم للتداول في موضوع التطوع الذي يعد العمود الفقري لجمعياتنا الوطنية وركنًا أساسيًا لعملها في تخفيف المعاناة الإنسانية للمتضررين من الكوارث والأزمات الإنسانية؛ وهو القطاع الثالث المساند لتقديم الخدمات بعد القطاعين الحكومي والخاص.
وأردف: خطت أمانتكم العامة في السنوات الأخيرة خطوات تطويرية ملموسة للعمل التطوعي؛ وأطلقت المنصة العربية للتطوع من أجل تنمية قدرات المتطوعين؛ وتنسيق العمل التطوعي وتنظيمه وإدارته؛ والإسهام في المحافظة على حقوق المتطوعين؛ وتسهيل إجراءات العملية التطوعية وإدارتها بشكل فاعل يخدم العمل الإنساني؛ وإبراز الفرص التطوعية المتاحة؛ مشيرًا إلى أن من ميزات المنصة حفظ سرية المعلومات لكل جمعية وطنية؛ وتنوع الفرص التطوعية؛ وسرعة وسهولة الوصول إليها؛ ونشرها باللغة العربية والإنجليزية؛ واستطاعة المتطوع من خلال حسابه في المنصة حفظ الفرص التطوعية التي شارك فيها والشهادات التي حصل عليها وغير ذلك من الميزات.
وأضاف الأمين العام للمنظمة أن ديننا ومجتمعنا وأخلاقنا العربية تحثنا على التكافل والبذل والعطاء وتقديم العون للمحتاج؛ ولكن في السنوات الأخيرة بذلت الدول العربية جهودًا كبيرة جدًا في تطوير التطوع والاعتماد عليه وسن تشريعات وقوانين لتقنينه وتطويره.
وعقب ذلك ، تم عرض تجارب الهلال الأحمر القطري والهلال الأحمر الإماراتي والهلال الأحمر السعودي والهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر العراقي والصليب الأحمر اللبناني في إدارة العملية التطوعية؛ وفي ختام الملتقى يوم 25 يناير 2024 سيستعرض أ. محسن القيسي المشرف على مركز الاستشارات والتدريب والتطوع في الأمانة العامة للمنظمة المنصة العربية للتطوع؛ ثم تعقد حلقة نقاش حول اللائحة الموحدة للتطوع.
وفي سياق متصل، وقعت جمعية الهلال الأحمر القطري مع جمعية الهلال الأحمر الجيبوتي اتفاقية شراكة لمدة ثلاثة أشهر لتنفيذ مشروع إفطار صائم 2024م؛ من أجل تقديم الدعم لتوفير مواد غذائية لـ 205 أسرة من المجتمعات الضعيفة في جيبوتي.
وجاء في الاتفاقية التي وقعها كل من السيد فيصل محمد العمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري بالوكالة والسيدة أمينة حسين فارح الأمين العام للهلال الأحمر الجيبوتي.
وتعهد الهلال الأحمر القطري بتغطية سائر مصاريف ونفقات المشروع والبالغة 20 ألف دولار أمريكي، ويتولى مهام الإدارة العليا والإشراف على أنشطة المشروع بما فيها مسؤولية الصرف؛ ويقدم للهلال الأحمر الجيبوتي قبل البدء في تنفيذ المشروع المقترح والموازنة المتفق عليها؛ ونماذج التقارير المفصلة والتقارير المالية والنسخ المحدثة من المستندات المذكورة.
ويلتزم الطرفان بمبادئ عدم التمييز ومبادئ الملكية المحلية ومبادئ المشاركة؛ وقواعد السلوك للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية التي تتعلق بالإغاثة في حالة الكوارث؛ والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.