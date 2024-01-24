أمين "آركو": تقنين عمل المتطوعين يضمن حفظ حقوقهم ويحفزهم لخدمة الإنسانية

أكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ أهمية استقطاب أكبر عددٍ من الشباب والشابات في المنطقة العربية للعمل التطوعي؛ وتنمية مهاراتهم من خلال البرامج التدريبية ليكونوا مستعدين لتلبية أي نداء للاستعانة بهم عند الحاجة إلى تخفيف معاناة المتضررين من الكوارث والأزمات؛ وأن يكون عملهم في إطار مقنن يضمن حفظ حقوقهم؛ مع تقدير أعمالهم وإنجازاتهم تحفيزًا لهم للمضي قدمًا في خدمة العمل الإنساني.